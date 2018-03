Konsel: "Lazio attenta. Il Salisburgo è forte e ha mentalità vincente"

© foto di Simone Lorini

L'ex portiere austriaco Michael Konsel ha parlato a Lalaziosiamonoi.it in vista della prossima doppia sfida dei biancocelesti contro il Salisburgo: "Non credo che la Lazio possa sorridere alla luce di questo sorteggio. In questo momento il Salisburgo gioca molto bene, non credo debba essere considerato positiva come squadra da incontrare. Gioca bene da squadra, ha ottime individualità. Con il Dortmund hanno giocato in modo perfetto, hanno il 50% di passaggio del turno. La Lazio mi piace, temo i suoi giocatori offensivi. Il Salisburgo gioca da squadra, ha un allenatore con idee chiare, che trasmette al suo gruppo una voglia continua di vincere. Tifoseria calda, il fattore campo nel match di ritorno potrebbe essere decisivo. Sarà molto complicato, anche se la Lazio, come detto, ha dei giocatori qualitativamente ottimi. Entrambe hanno la possibilità di vincere l’Europa League, ma il Salisburgo deve ripetere la prestazione contro il Dortmund. In campionato hanno quasi vinto il titolo, anche se mancano dieci gare. Chi passa? Il Salisburgo".