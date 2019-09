© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli, nella lunga intervista a Il Corriere dello Sport, inserisce nel caso razzismo anche gli insulti rivolti a slavi e napoletani. "Ne sono pienamente convinto, perché la discriminazione non riguarda solo il colore della pelle. A me fanno il verso della scimmia, per Mihajlovic l'offesa riguarda le sue origini. Ed è grave, insopportabile. Offendere Insigne, che è uno dei talenti della Nazionale, significa voler offendere l'Italia stessa, avercela con il tuo vicino, con chi ti appartiene".