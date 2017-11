Krafth: “Italia, senza Mondiale sarebbe un fiasco. Per la Svezia è diverso”

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Emil Krafth, esterno del Bologna e della Nazionale svedese, ha parlato a Sky Sport in vista della gara contro l'Italia: “Se gli azzurri non dovessero riuscire ad andare al Mondiale, sarebbe un fiasco. Se noi non dovessimo riuscirci, invece, non sarebbe un fiasco. Questo perché noi siamo un gruppo nuovo, con tanti calciatori nuovi per la Nazionale. Abbiamo, comunque, fatto bene nel girone di qualificazione”.