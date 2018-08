Kutuzov: “Il Bari con ADL resterà la seconda squadra del Napoli"

© foto di Filippo Gabutti

L'ex attaccante Vitali Kutuzov intervistato da Tuttobari.com ha parlato del nuovo corso in casa pugliese firmato Aurelio De Laurentiis spiegando di nutrire parecchi dubbi per il futuro: “Mi dispiace perché credo che con De Laurentiis il Bari rimarrà sempre una seconda squadra del Napoli. Non so se a gli convenga farla arrivare sino in Serie A. Spero che l'amore della tifoseria lo spinga a non fermare la squadra in B, ma a portarla in palcoscenici prestigiosi."