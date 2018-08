L'apertura de Il Romanista: "La mano dell'allenatore"

© foto di Lazzerini

"La mano dell'allenatore". Titola così Il Romanista per fare il punto sulla Roma, con chiaro riferimento alla frattura del quindo metatarso della mano sinistra rimediata dal mister Di Francesco in occasione della sfida di lunedì all'Olimpico contro l'Atalanta. La mano del tecnico - si legge - è mancata nel primo tempo contro la Dea mentre s'è vista nella ripresa, quando i giallorossi sono stati in grado di agguantare il 3-3.