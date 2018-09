L'arbitro Clattenburg su CR7: "Io avrei dato solo punizione e giallo"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tabloid inglese Daily Mail ha interpellato l’arbitro inglese Mark Clattenburg per commentare il rosso subito da Cristiano Ronaldo contro il Valencia. Un rosso per il quale gran parte della stampa inglese sostiene che il portoghese rischi anche più di un turno di stop. Clattenburg non è di questo avviso: “CR7 è stato molto sfortunato. C’è stata una piccola spinta che ha fatto cadere Murillo, ma non c’è stata condotta violenta. Il contatto è stato molto leggero e non riesco a capire come lo si possa punire per condotta violenta. Se avessi diretto io questa gara, avrei dato una punizione al Valencia e un giallo a ognuno dei due calciatori. Ronaldo prenderà una giornata di squalifica, qualunque cosa in più sarebbe troppo severa”.