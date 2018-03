L'Arena: "Ex Primavera dell'Hellas espulso per terrorismo"

"Ex calciatore Hellas espulso per terrorismo". Titola così L'Arena in prima pagina, scrivendo che è stato utilizzato il 'protocollo anti-terrorismo' a Vicenza per l’espulsione dall’Italia di un senegalese di 21 anni, Mame Fily Sall, ex calciatore della Primavera dell’Hellas Verona. Il ragazzo aveva manifestato forte interesse per cercare di reperire armi da fuoco e sostanze chimiche e - si legge sulla prima pagina del quotidiano veronese - era stato trovato in possesso di un’arma.