Sono arrivati via social i complimenti dell'Empoli a Maurizio Sarri per aver conquistato l'ultimo atto dell'Europa League: "Ottimo lavoro mister, prossima tappa Baku, per la finale!". Il tecnico deve molto al club azzurro, visto che ha esordito in Serie A proprio in Toscana, dopo aver conquistato sul campo la promozione dalla B e proprio la società non si è dimenticata di ciò che lo stesso Sarri ha fatto negli anni scorsi.