L'errore di Ospina e lo show improvviso - Top&Flop di Francia-Colombia

Risultato finale: Francia-Colombia 2-3

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

TOP

LA PARTITA - Banalmente, novanta minuti di grande spettacolo. Cinque gol, una rimonta completata e tante altre emozioni. Francia-Colombia è stata una bella partita, da vedere, tutta da godersi, e non è una considerazione affatto scontata.

IL GOL DI LEMAR - Arriva al termine di un'azione corale che coinvolge gran parte degli attaccanti: tacco di Griezmann e spunto di Mbappè, quindi rete del centrocampista francese, un gol bello da vedere ed anche efficace, quello del 2-0 che illude Deschamps e tutti gli spettatori dello Stade de France.

LA RIMONTA DELLA COLOMBIA - Due gol subiti, la sensazione di non riuscire ad accendersi e poi lo show: dopo due schiaffi, la Colombia si rianima e segna tre reti, completa la rimonta e si regala una notte da sogno. Aspettando il Mondiale.

FLOP

L'ERRORE DI OSPINA - La gara si sblocca grazie al gol di Giroud, che ringrazia il portiere della Colombia per l'involontario assist: il cross di Digne è innocuo ma Ospina combina un pasticcio che favorisce il centravanti del Chelsea. Si rifarà più avanti.

L'ATTEGGIAMENTO DELLA FRANCIA - Sarà pur sempre un'amichevole, ma servirà maggior concentrazione più avanti, per la Francia. Non può, una squadra, farsi rimontare in casa dopo aver segnato due reti. Un blackout più che giustificabile, oggi. A giugno sarà diverso e Deschamps lo sa.

IL SECONDO TEMPO - Due gol della Colombia ma anche tante sostituzioni che hanno spezzettato i secondi quarantacinque minuti di gioco. Tutto prevedibile, è nella natura delle amichevoli. Ma s'è giocato meno del previsto.