Ore 15.49 - Roberto Bonetto, presidente del Padova neopromosso in B, dalle colonne del Corriere del Veneto si è scagliato già nella giornata di ieri contro il possibile ritorno della cadetteria a 22: "Sono arrabbiato, deluso e pure indignato, venerdì si è scritta una pagina nera,...

Torino, La Stampa: "Filadelfia, nuove perizie per le zolle"

Europa Uefa Nations League, le partite in programma oggi

Garlando su Gazzetta: "Ce la tiriamo per CR7, ma lasciamo andare Silva"

Terza Coppa Europea, la ECA spinge: la Uefa non si opporrà

Qualificazioni Europei Under 21, le partite in programma

Juventus, pericolo scampato per Pjanic: ok con Sassuolo e Valencia

Inter, ematoma al polpaccio per Lautaro: il Parma si allontana

Juventus, Snai apre quote sul primo gol di CR7

Bianchi: "Inter da primi posti, ma in mezzo manca qualità"

L'ex ct Prandelli: "Mancini è l'uomo giusto per l'Italia"

Di Carlo:"Situazione in B paradossale. All'Italia serve la fame"

(ANSA) - GENOVA, 11 SET - "La maglia della Nazionale pesa. Dobbiamo aver pazienza, Mancini è l'uomo giusto". Così l'ex ct dell'Italia, Cesare Prandelli, ha commentato il ko azzurro contro il Portogallo, nella seconda partita della Uefa Nations League. A Pianetagenoa1893.net, Prandelli ha sottolineato anche un altro aspetto: "Al di là del risultato di ieri sera in Portogallo, l'obiettivo primario è far crescere i giovani italiani senza mettere loro addosso troppa pressione o paura di sbagliare". E poi, alla domanda su un possibile tridente Bernardeschi, Pellegri, Chiesa ha detto: "Molto interessante, sono tre ragazzi che hanno il futuro di fronte a loro".

