L'ex Fiorentina Diks su Astori: "Bello esserci ieri. Sempre nel mio cuore"

© foto di Federico De Luca

Kevin Diks, terzino della Fiorentina attualmente in prestito al Feyenoord, era presente ieri ai funerali di Davide Astori, avendo ottenuto un permesso speciale dal club olandese. "Astori è stato importante per me a Firenze: era uno dei pochi a parlare inglese in squadra e ci andavo a cena insieme regolarmente. Esserci ieri è stato bello e sto cercando di riservargli un posto speciale nel mio cuore, ma questo non cambierà il mio rapporto con il calcio. Lui vorrebbe che noi continuassimo a giocare", le sue dichiarazioni riportate dal De Telegraaf.