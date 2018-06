L'ex Milan Kakà studente d'eccezione a Harvard

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ricardo Kakà è tornato sui libri, tra i banchi della prestigiosa università di Harvard. Il fantasista brasiliano ex Milan ha partecipato, insieme a numerose altre stelle dello sport com Linsday Vonn, Van der Sar, Dani Alves e Sahin, al corso "The Business of Entertainment, Media, and Sports” presso il noto campus statunitense.