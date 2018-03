L'ex Premier Letta: "Juve-Milan per me è un grande problema"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'ex presidente del Consiglio dei Ministri Enrico Letta, noto tifoso rossonero, ha parlato così a Sky Sport della sfida di domani tra Juventus e Milan: "Per me questa partita rappresenta un grande problema, tra moglie juventina e due figli juventini e uno milanista. La logica è che la serata finisca sempre male, ma penso sarà la più bella partita del campionato quest'anno. Gattuso mi piace tantissimo e mi piace tanto la sua squadra, la Juve sta facendo bene anche in Europa e questa sarà la partita regina del calcio italiano, che dopo l'eliminazione del mondiale dovrà farsi vedere per quello che è. A me Cutrone piace tantissimo, ma ciò che mi piace tantissimo di questo Milan è la valorizzazione del vivaio: è il miglior contributo che si può dare all'Italia, che ha bisogno di giovani italiani che possano nascere e crescere. A Cutrone è stata data l'occasione e ha saputo fare bene".