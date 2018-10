L'ex Roma H'Maidat nei guai: chiesti 4 anni di reclusione per rapina

Fonte: Vocegiallorossa.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Mesi fa uscì la notizia dell'arresto dell'ex giocatore della Roma Ismail H'Maidat per rapine a mano armata ad un distributore di benzina, ad un supermercato e ad un casinò tra il 25 dicembre e il 25 gennaio 2018. È arrivata la richiesta del pubblico ministero di Turnhout, nella provincia di Anversa, come riporta bladna.nl: quattro anni di reclusione per il marocchino. Il giocatore è già intervenuto in udienza, dichiarando: "Continuo a dire che non ho nulla a che fare con i fatti, c’è un’altra persona implicata".