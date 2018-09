L'ex Vucinic: "La Roma batterà il Real Madrid con un gol di Dzeko"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mirko Vucinic, ex attaccante della Roma che vinse al Bernabeu contro il Real Madrid, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport in vista della gara di questa sera: "Mi è rimasta una sensazione bellissima. Fu una partita perfetta giocata in uno stadio che ha fatto la storia. Non potevo chiedere di meglio. Ovviamente, al momento del sorteggio ci davano tutti per sfavoriti, però eravamo forti anche noi. E per me fu una cosa straordinaria fare gol proprio sotto la curva dei nostri tifosi. Spero che la Roma riviva anche stavolta una notte così. Roma meno forte rispetto alla passata stagione? Sono partiti giocatori importanti come Alisson, Nainggolan e Strootman, ma ho fiducia negli acquisti di Monchi. Lui è uno che sa fare il suo lavoro. Prendete Olsen: sono certo che è uno che presto potrà fare molto bene. Un pronostico per stasera? Vince la Roma: 0-1 con gol di Dzeko".