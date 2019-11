© foto di Federico De Luca

La decisione dell'Hellas Verona di escludere fino al 2030 il presunto capo-ultras Luca Castellini dallo stadio Bentegodi per le esternazioni razziste su Twitter trova il gradimento di Matteo Renzi. Sempre via social, il leader di Italia Viva commenta: "Complimenti al Verona per il coraggio e per la dignità. Orgoglioso di tifare gialloblù come squadra gemellata. Ma orgoglioso soprattutto del gesto di giustizia e di umanità. Grazie".