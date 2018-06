L'Italia a Torino: 24 successi in 37 partite giocate: 8 i pareggi

Bari, Grosso: "Pari che sarebbe bastato per quanto fatto sul campo"

Cittadella, Venturato: "Contro il Frosinone per qualcosa d'importante"

Cittadella, Bartolomei: "Vogliamo andare in Serie A"

Serie B, Venezia a valanga sul Perugia: è in semifinale playoff

Le pagelle del Venezia – Stulac man of the match, delude Suciu

Le pagelle del Perugia – Colombatto non brilla, Diamanti predica nel deserto

Brescia, Cellino è pronto ad affidarsi a Suazo per la panchina

Crotone, sondaggio per Rastelli

Venezia, Tacopina sfida il Palermo: "Rispetto, ma non siamo inferiori"

Bari, Foggia e Lecce: triplo derby pugliese in B. Non accadeva da 22 anni

Padova, Zamuner: "Del Favero? Forte ma non credo. Volta ci piace"

Cittadella, in tanti su Bartolomei. Si valutano le offerte

Pescara, Sebastiani: "In Tribunale vicenda paradossale. Zeman un errore"

La Nazionale italiana ha ottenuto il successo in 24 delle 37 partite disputate a Torino (8N, 5P): tuttavia gli Azzurri hanno pareggiato 1-1 tutte le tre più recenti (rispettivamente contro Inghilterra, Spagna e Macedonia). A riportarlo è Vivoazzurro.it .

