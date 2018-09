L'Udinese si complimenta con De Paul per la chiamata con l'Argentina

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il classe '94 di Sarandi, Rodrigo de Paul, è alla prima storica chiamata con l'Argentina. Scuola Racing de Avellaneda, è arrivato in Europa con il Valencia nel 2014. Due anni dopo è sbarcato in Italia, all'Udinese, ed è uno dei protagonisti dell'inizio di stagione della formazione di Julio Velazquez. In calce i complimenti social dell'Udinese per il ragazzo.