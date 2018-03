L'ultimo saluto a Mondonico, alle 10 i funerali

© foto di Federico De Luca

Funerali questa mattina alle 10 a Rivolta d'Adda, in provincia di Cremona, con un rito particolare per Emiliano Mondonico, ex allenatore deceduto nelle prime ore di giovedì. La cerimonia funebre, essendo sabato santo, si svolgerà con un rito particolare e non sarà celebrata la messa. Ci saranno solo la benedizione della bara che arriverà nella chiesa parrocchiale dalla casa di Mondonico, una commemorazione e poi la tumulazione. Una messa funebre sarà celebrata dopo Pasqua. A riferirlo è Il Giorno.