La A delle sorprese per Il Giornale: tutti i nomi che hanno stupito

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Serie A che non ti aspetti: Da Gervinho a Boateng ritorni vincenti, usato sicuro", titola Il Giornale. Ma anche talenti sbocciati o rigenerati come Santon. Accolti con scetticismo, hanno ribaltato i pronostici. La squadra delle sorprese schierata dal quotidiano milanese vede Lafont in porta; Srna, Tonelli, Palomino e Santon in difesa; Bentancur e Meitè in mediana. Gervinho, Boateng e Defrel alle spalle di Piatek.