La curva del Watford contro l'omofobia: spettacolo e lezione con il City

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non soltanto i club inglesi a supporto di #RainbowLaces, iniziativa lanciata dalla fondazione britannica Stonewall contro gli attacchi omofobi. Ieri, nel corso della gara contro il Manchester City, persa dal Watford per 2-1, i tifosi degli Hornets hanno offerto uno spettacolo non consueto tra le curve, non sempre così aperte a schierarsi contro il machismo imperante nel mondo del calcio e dello sport. Coreografia coi colori dell'arcobaleno e supporto a un'iniziativa a cui la Serie A potrebbe pensare di aderire: in Italia, tra i precedenti, si registra quello di Daniele Dessena, capitano del Cagliari, che nel 2014 fu addirittura attaccato sul web per essere sceso in campo con lacci color arcobaleno.