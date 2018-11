La FIFA fa gli auguri a Ghirelli: "Ti auguro un futuro radioso"

Fonte: dai nostri inviati Ivan Cardia e Claudia Marrone

Anche la FIFA, a nome del presidente Gianni Infantino, ha mandato un augurio in vista dell'Election Day di Lega Pro: “Caro Francesco, desidero ringraziarti per la tua accoglienza a Roma. Il programma è molto chiaro e comprensibile, mi piace ricordare che la Lega Pro ha avuto prima di te grandi presidenti di sport. Penso ad Artemio Franchi, o più di recente a Giancarlo Abete. Anche il presidente federale attuale Gabriele Gravina, proviene dalla vostra Lega. La FIFA, di cui la FIGC è membro di antichissima data, sarà sempre accanto alla federazione italiana. Auguro a te un futuro radioso per lo sviluppo del calcio”.