La fretta non paga: Masiello out dopo 22 minuti in Atalanta-Samp

Guai fisici per Andrea Masiello: il difensore dell'Atalanta, che aveva recuperato solo pochi giorni fa per poter scendere in campo contro la Sampdoria, deve però abbandonare la contesa dopo 22 minuti di gioco per un risentimento muscolare. Al suo posto Gasperini manda in campo Mancini.