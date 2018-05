La Gazzetta su Benatia: "Doppia mitraglia e via tutti gli incubi"

© foto di www.imagephotoagency.it

"Doppia mitraglia nella 'sua' Roma. E via tutti gli incubi". Titola così la Gazzetta dello Sport nell'analisi della prestazione di Mehdi Benatia, protagonista della gara di ieri con una doppietta. Non solo i gol, in generale una prestazione completa fatta di 79 passaggi di cui solo due sbagliati e tante altre piccole cose fatte bene. Una risposta importante dopo il periodo no caratterizzato dalle critiche post Napoli e Real Madrid.