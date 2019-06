© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Arrivano buone notizie per la Juventus. Nessuna novità sul mercato, ma il titolo in Borsa che torna ai massimi da metà aprile: la settimana è stata chiusa a +2,84%, confermando la volata delle azioni bianconere. In attesa di capire quale sarà il prossimo tecnico che sostituirà Massimiliano Allegri, con Maurizio Sarri sempre più lontano dal Chelsea e vicino a Torino e Guardiola che rimane il sogno, la Juve registra il rialzo in Borsa.