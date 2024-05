Lukaku chiama, Bremer risponde: 1-1 al 45' tra Roma e Juve, partita apertissima

Primo tempo ricco di emozioni all'Olimpico, ben giocato da due squadre che si stanno affrontando a viso aperto. La Juventus approccia bene la sfida e va alla conclusione per due volte nei primi 10': Chiesa prima spara alto, poi serve Vlahovic in buona posizione, ma il serbo non trova la porta per pochi centimetri. I bianconeri pressano alto, per evitare a Dybala e Baldanzi di prendere campo e rendersi pericolosi.

La Roma risponde con Kristensen, che scavalca Szczesny con un colpo di testa ma colpisce la traversa, poi passa: Baldanzi si invola sulla corsia destra, arriva sul fondo e scarica per Dybala, che serve l'accorrente Cristante; la conclusione sporca del centrocampista viene respinta sulla linea da Gatti, un assist involontario per Lukaku che non può sbagliare il tap-in.

I giallorossi non sfruttano però il momento positivo e prestano il fianco alla reazione dei bianconeri. Così, subito dopo la mezzora, arriva l'1-1: Chiesa punta Pellegrini e mette al centro, dove Bremer svetta più alto di Llorente e Kristensen e non lascia scampo a Svilar. I ritmi restano intensi fino al 45', il punteggio non cambia più nonostante due tentativi su punizione del grande ex.