La Lazio ad Auschwitz: "Risposta alle polemiche sulla tifoseria"

La Lazio in visita ad Auschwitz. Ogg il club portavoce biancoceleste Arturo Diaconale si è recato, in compagnia di Angelo Peruzzi, tre ragazzi delle giovanili e del sindaco di Roma, Virginia Raggi, presso il campo di sterminio di Birkenau. “Siamo venuti qui per rispondere alle polemiche e alle dichiarazioni del presidente di un club tedesco che ha definito i sostenitori della Lazio una tifoseria di estrema destra e neo-nazista. - Ha spiegato Diaconale - È un modo ingiusto, sbagliato e inaccettabile, e siamo venuti a rendere omaggio anche per questo".