© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sembra infinito il calvario di Valon Berisha. Il centrocampista della Lazio, non convocato per la trasferta di Bologna, salterà anche il match contro il Torino, in programma domani all'Olimpico. Un nuovo affaticamento lo ha fermato ancora. Dal ritiro di Auronzo di Cadore il kosovaro combatte con gli infortuni. Prima una lesione alla coscia destra, poi una ricaduta durante la preparazione in Germania, quindi un nuovo problema muscolare e per finire il fastidio accusato lo scorso lunedì. Berisha, prelevato in estate dal Salisburgo per 8,5 milioni di euro e preferito ad altri profili suggeriti da Inzaghi come Baselli o Benassi, ha cominciato in salita la sua avventura in biancoceleste. I minuti giocati in totale sono 363, con una media per gara di appena 36 minuti. Troppo poco per pensare di togliere il posto ai titolari. Lo riporta Il Messaggero.