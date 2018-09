La Roma in ritiro a Trigoria si allena davanti a Monchi

Ds era tra relatori evento a Madrid, ma resta a Trigoria

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 24 SET - Dopo aver trascorso la notte in ritiro nel centro sportivo di Trigoria, la Roma è tornata ad allenarsi per cominciare a preparare l'impegno casalingo di mercoledì sera col Frosinone. Presente in campo anche Dzeko che ieri dopo il ko di Bologna aveva raggiunto Milano (col permesso della società) per un evento legato a uno sponsor. Il bosniaco è rientrato nella Capitale in mattinata e ha svolto un lavoro di recupero assieme agli altri compagni impiegati da Di Francesco al Dall'Ara. Il resto della squadra si è allenata regolarmente sotto gli occhi del ds Monchi, annunciato all'evento 'World Football Summit' in corso a Madrid (dove fra gli altri ha parlato il presidente della Juventus, Agnelli) ma rimasto a Trigoria in questo momento critico per i giallorossi.