La Roma vince con Dzeko, Costacurta: "L'assist di Pellegrini è la palla di un campione"

La Roma, grazie alla doppietta di Edin Dzeko, ha trovato una vittoria tanto sofferta quanto importante contro la Sampdoria. La svolta, per i giallorossi, è arrivata con l'ingresso in campo di Lorenzo Pellegrini: il talento della Roma ha infatti servito al bosniaco il perfetto assist a scavalcare la difesa che ha permesso agli uomini di Fonseca di trovare il pareggio. "La palla di Pellegrini per Dzeko in occasione del pareggio della Roma è la palla di un campione", l'ammissione dell'opinionista Sky Alessandro Costacurta.

