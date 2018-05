La Russa: "Avrei voluto Buffon all'Inter. Mancini perfetto per l'Italia"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ospite negli studi di '4-4-2' su TGCom24, il senatore Ignazio La Russa, a proposito dell'addio di Gigi Buffon alla Juventus, lancia una battuta un po' provocatoria: "Buffon è uno di quei giocatori che all'Inter avrei voluto a tutti i costi, anche se noi abbiamo uno dei migliori portieri del mondo. Ma se decidessimo di vendere Samir Handanovic facendo una bella plusvalenza e prendessimo Buffon per un anno, cosa penserebbero i tifosi juventini?".

La Russa si esprime anche su Roberto Mancini, dando parere favorevole alla sua nomina come ct: "Speravo arrivasse sulla panchina della Nazionale, non solo perché è stato allenatore dell'Inter. Vedrete che ci darà delle soddisfazioni". Battuta conclusiva su Lazio-Inter: "I nerazzurri per vincere devono arrivare con due gol di vantaggio nei cinque minuti finali, perché l'Inter nei minuti finali regala sempre sorprese...".