La sicurezza di De Vrij ed i ritmi del match - Top&flop di Olanda-Inghilterra

Risultato finale: Olanda-Inghilterra 0-1

© foto di Federico Gaetano

TOP

Danny Rose (Inghilterra) – Spinta costante sulla corsia di sinistra: più esterno offensivo che terzino fluidificante, arriva con estrema facilità sul fondo. Peccato che i suoi cross non vengano sfruttati dagli attaccanti.

Stefan De Vrij (Olanda) – Guida con personalità anche la retroguardia della nazionale olandese: gioca sempre in anticipo su Rashford e Sterling, non sbaglia una mossa. Imprescindibile anche per Koeman.

Lo spettacolo della Johann Crujff Arena – Serata speciale ad Amsterdam: ricambio generazionale, nuovo commissario tecnico e volti diversi in campo. Gioco di luci prima del calcio d’inizio, che affascina anche i volti noti presenti sugli spalti.

FLOP

Bas Dost (Olanda) – Si muove poco e male, col pallone tra i piedi appare troppo macchinoso. Stones lo sovrasta in ogni duello aereo e di fatto non riesce a crearsi occasioni per segnare.

I ritmi della partita – Bassi, anche troppo per le caratteristiche dei calciatori in campo e per la storia di due squadre che hanno sempre espresso un bel calcio. Meglio gli ospiti, anche se sotto porta hanno faticato come gli Orange.

La scelta di Koeman di non schierare Kluivert - Inconcepibile la decisione del neo-ct di lasciare in panchina Kluivert, figlio d’arte e nuova stella del calcio olandese. Per testarlo in un’amichevole prestigiosa, ma anche per cercare la svolta negli ultimi trenta metri.