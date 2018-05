La Stampa e il pagellone Juve: 9 per Buffon, Chiellini, Higuain

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Stampa oggi in edicola stila il pagellone della Juventus dopo il settimo Scudetto conquistato consecutivamente dal club di Corso Galileo Ferraris. 9 per Buffon, Chiellini, Higuain, voti alti per tutti. Anche per Dybala che prende 8.5, i 6 vanno invece a Bentancur, Marchisio, Sturaro e Howedes.