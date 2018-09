La stessa porta della rovesciata col Real: CR7 e il primo gol in A

© foto di www.imagephotoagency.it

Non poteva essere un'altra, la porta del primo gol di Cristiano Ronaldo in Serie A. Dalla rovesciata col Real Madrid al primo gol in A contro il Sassuolo, di acqua sotto i ponti ne è passata. La differenza tra il gol più bello del 2018 e un tap-in abbastanza semplice è evidente. La reazione dell'Allianz, anch'essa diversa: gli applausi amari della standing ovation lasciano il posto al boato dopo la lunga attesa. Una rovesciata, un tap-in: Cristiano Ronaldo segna di nuovo nello stadio della Juventus, questa volta da calciatore della Juventus. Ma sempre nella stessa porta.