La UEFA aumenterà i fondi al calcio femminile

Dal 2020, 150mila euro l'anno ad ogni federazione (+50%)

(ANSA) - ROMA, 15 OTT - Per sostenere la crescita del calcio femminile, "sempre più seguito e praticato", l'Uefa ha deciso di aumentare del 50% i fondi destinati al settore in tutta Europa. Nell'ambito del programma Uefa HatTrick, che distribuisce i fondi alle sue 55 federazioni per progetti approvati, il offre attualmente 100.000 euro all'anno a ogni federazione. Dal 2020, la cifra passerà a 150.000 euro (+50%). HatTrick, spiega l'Uefa, è finanziato con i profitti dell' Europeo e ha reinvestito oltre 1,8 mld dalla sua introduzione dopo gli Europei 2004. Il progetto ha aiutato le federazioni a costruire centri tecnici nazionali e investire sui progetti di base per far crescere il calcio a tutti i livelli. "Le potenzialità del calcio femminile sono infinite. In quest'ottica, la Uefa ha deciso di aumentare i fondi per le federazioni, in modo da potenziarlo in tutto il continente", ha spiegato il presidente dell'Uefa, Aleksander Ceferin.