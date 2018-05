Lago: "Milan out dalle Coppe possibile, ma sarebbe decisione eccessiva"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In merito alla possibile esclusione del Milan dalle Coppe, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il professor Umberto Lago, che in passato è stato presidente ad interim e vicepresidente della Camera investigativa dell’Uefa, ha dichiarato: “Milan fuori dalle coppe? Il rischio esiste, è innegabile. La violazione è importante e va sanzionata ma è difficile fare ipotesi perché è una sorta di caso unico. L’esclusione a me sembrerebbe una decisione eccessiva per un club con una proprietà nuova che sta provando a tornare virtuoso. Colpirlo così non mi pare nello spirito del Fair play finanziario. Peraltro il settlement era stato introdotto proprio per evitare che venissero esclusi club su club”.