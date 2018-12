Episodio disdicevole avvenuto nel corso della partita tra Arsenal e Tottenham di Premier League. Durante i festeggiamenti dei Gunners per la rete del momentaneo 1-0 segnata da Pierre-Emerick Aubameyang (la partita finirà 4-2, ndr), un tifoso degli Spurs ha lanciato una buccia di banana in direzione dell'attaccante gabonese, come evidente gesto di razzismo. Per fortuna la polizia inglese è intervenuta tempestivamente, identificando ed arrestando l'uomo autore dell'ignobile gesto.