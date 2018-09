Lazio, 13-1 contro la Lupa Roma. Tripletta di Patric

Ospite di RMC Sport Claudio Merlo, ex calciatore della Fiorentina, è intervenuto per commentare la scomparsa di Giancarlo Galdiolo, difensore dei viola a cavallo fra gli anni '70 e '80: "Giancarlo era un ragazzo eccezionale, scherzoso, divertente. Era un ragazzo che si faceva amare...

Amichevoli squadre di club, le partite in programma

Mura su La Repubblica: "Un'Italia che non può rinunciare a Chiesa"

Napoli, Ghoulam rientra in gruppo: può essere convocato per la Juve

Troppi infortuni? Nasce l'algoritmo in grado di prevederli

Juve, piano di preparazione ad hoc per CR7: da gennaio sarà al top

Juve, Allegri vara il turnover in difesa: De Sciglio verso l'esordio

Pochi giovani italiani? Balzaretti: "Non diamo alibi, gioca chi merita"

Lazio, Berisha: "Tutto il giorno tutti i giorni, per ritornare!"

Chievo, tre reti alla Triestina in amichevole

Torino, seduta al Filadelfia: personalizzato per Aina, Ansaldi e Lyanco

Lupa Roma (3-5-2): Maltempi; Perocchi, Fe, Romeo; Loiali, Negro, Capuozzo, Prati, Cuscianna; Ansini, Tomaselli. All. Marco Amelia

Lazio (3-5-2): Proto; Wallace, Acerbi, Radu; Basta, Luis Alberto, Leiva, Cataldi, Durmisi; Correa, Caicedo; All. Simone Inzaghi.

Amichevole contro la Lupa Roma per la Lazio di Filippo Inzaghi. Successo biancoceleste per 13-1, questo il tabellino del match:

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy