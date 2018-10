Lazio, 500 tifosi al Vélodrome. Allarme per gli ultras di Levski e Wisla

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tensione alta in vista della trasferta della Lazio in quel di Marsiglia. Come riporta Il Messaggero, infatti, sono attesi circa 500 supporter capitolini al Vélodrome. Ma non solo. Le forze dell'ordine francesi e italiane sono allertate anche perché sembra che possano arrivare oltralpe anche ultras del Levski Sofia e del Wisla Cracovia, vicini a quelli della Lazio.