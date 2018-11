La Lazio si prepara alla sfida contro il Milan e Simone Inzaghi ha ampia scelta in mediana. Per il ruolo di regista l'unico in dubbio rimane Lucas Leiva mentre Milan Badelj ha recuperato e sarà a disposizione. Con Danilo Cataldi che ha convinto nella gara contro la SPAL dello scorso 4 novembre il tecnico biancoceleste può dormire sonni tranquilli, con l'unica cosa certa è che l'allenatore non schiererà però il doppio playmaker. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.