Lazio, accertamenti strumentali per Leiva. Condizioni da valutare

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Lucas Leiva in Paideia, a sorpresa, per degli accertamenti strumentali. Il brasiliano intorno all'ora di pranzo - riporta Lalaziosiamonoi.it -, si è presentato nella clinica di riferimento biancoceleste per effettuare dei controlli: gli allenamenti a Formello riprenderanno domani pomeriggio, da capire se il centrocampista lavorerà subito in gruppo o se gli occorrerà qualche giorno ulteriore di riposo. Inzaghi non correrà rischi e gestirà le condizioni della rosa durante le due settimane di sosta.