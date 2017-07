Lazio, allenamento mattutino. Nel pomeriggio la sfida alla SPAL

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Lazio è scesa in campo questa mattina alle ore 10:00 per l'allenamento mattutino, l'ultimo del ritiro di Auronzo di Cadore. I biancocelesti hanno svolto un iniziale torello diviso in due gruppi sul campo adiacente, per poi spostarsi sul terreno di gioco centrale dove hanno effettuato alcune esercitazioni di carattere offensivo.Chiusura di seduta con schemi su calcio piazzato. Oggi pomeriggio l'ultimo atto del ritiro di Auronzo di Cadore con il test amichevole contro la SPAL (fischio d'inizio alle ore 17:00).