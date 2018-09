Lazio, Berisha scalpita: "Domani derby, non riesco ad aspettare!"

Fonte: lalaziosiamonoi.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Se c’è una cosa che serve a un giocatore per affrontare un derby come Roma - Lazio nel modo giusto, è la grinta. La fame, come ha ribadito Inzaghi in conferenza. Ed è proprio questa tenacia che contraddistingue un’atleta come Valon Berisha. Il kosovaro deve ancora disputare la sua prima partita con l’aquila sul petto, in quanto da poco rientrato dall’infortunio rimediato ad Auronzo. Ma con il cuore, il nuovo acquisto biancoceleste, è sempre stato vicino ai suoi compagni. Domani sarà per lui un’esperienza nuova, quella della stracittadina. Esperienza che Berisha vuole vivere al massimo, come ha ribadito su Instagram: “Domani c’è il derby, non posso aspettare!”.