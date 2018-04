Lazio, Canigiani: "Grande richiesta per i biglietti per l'Inter"

© foto di www.imagephotoagency.it

Marco Canigiani, responsabile del marketing della Lazio, intervistato da Lazio Style Channel ha annunciato un'attesa già febbrile per l'ultima gara di campionato che vedrà i biancocelesti opposti all'Inter: "Gli importi dei tagliandi sono stati adeguati all’importanza della partita. C’è grande richiesta per la sfida con i nerazzurri, anche perché qui nella Capitale c’è un importante nucleo si sostenitori avversari: sarà una partita decisiva, in un modo o nell’altro, per l’una o per l’altra squadra, se non addirittura per entrambe. La tranquillità nei rapporti tra le tifoserie può facilitare l’afflusso sugli spalti. L’Inter verrà all’Olimpico il prossimo 20 maggio: è una domenica, la variabile relativa all’orario dipenderà da quali gare verranno fatte giocare in contemporanea. Al momento è prematuro dare ulteriori indicazioni, occorrerà valutare successivamente le diverse combinazioni".