Lazio, Cesar: "Sorteggio fortunato, ma è vietato giocare con superficialità"

© foto di Federico De Luca

César Aparecido Rodrigues, ex difensore brasiliano di Lazio, Bologna, Livorno e Inter, ha parlato ai microfoni di lalaziosiamonoi del sorteggio di Europa League: "La Lazio se la può giocare. Chiaramente sarebbe stato più difficile se avesse pescato l’Arsenal o l’Atletico Madrid, ma in questo c’entra molto anche la fortuna. Per come gioca la Lazio, può affrontare tutti a testa alta sempre perché ha un’identità di gioco. Ovviamente la sfida non andrà affrontata con superficialità perché il Salisburgo non ti regala nulla, ma nel complesso è stato un sorteggio positivo. L’obiettivo della semifinale è concreto, chi sta bene deve giocare titolare. Non ci deve essere turnover in queste competizioni. La gara di ritorno tre giorni prima del derby? Sono ragionamenti da fare, ci mancherebbe. Ma il derby è una gara a parte, va vissuto con la massima energia: io ho vinto così. Non si va in guerra con gli uomini meno forti perché se no vai incontro alla morte".

Sul match con la Dinamo: "La Lazio è stata padrona del campo in tutti i sensi. Felipe Anderson ha fatto una grande partita, da quando si è messo alle spalle quel problemino con la società post-Napoli è tornato a essere determinante. E se gioca così, non può esserci panchina per lui. Poi ieri non c’era Milinkovic-Savic ed è riuscito lo stesso a fare quella prestazione. Quando la Lazio li ha tutti a disposizione e in forma, diventa davvero bello. Il segnale che è stato lanciato è forte: se manca uno, c’è l’altro che fa ancora meglio".

Sulla sfida contro il Bologna: "Il Bologna ha avuto degli alti e bassi, ma ha indubbiamente una propria identità. Ovvio che il tasso tecnico rispetto alla Lazio è diverso, ma è comunque una squadra da rispettare. Se la Lazio farà la Lazio, i problemi non ci saranno. Sarà una gara combattuta, ma immagino che la squadra di Inzaghi sarà padrona del campo per cercare di trovare il gol. Bisogna vincere assolutamente".