Lazio, cinque gol di Felipe Anderson nell'amichevole con la Primavera

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Lazio si è ritrovata questa mattina alle 10 al Centro Sportivo di Formello per proseguire negli allenamenti. La squadra di Inzaghi ha disputato una partita amichevole in famiglia sfidando la formazione Primavera in una gara da due tempi di 30 minuti ognuno. Contro l’U19 il risultato è stato di 7-0 con cinque gol di Felipe Anderson e le marcature di Nani e Caicedo.