Lazio, De Vrij convocato da Procura Antidoping

Ambienti Lazio:"Deve dare spiegazioni burocratico-regolamentari"

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 9 MAR - Ancora novità sul fronte dell' antidoping in serie A, dopo la notizia della positività di Joao Pedro: il difensore della Lazio Stefan De Vrij, apprende l'Ansa in ambienti calcistici, è stato infatti convocato nelle prossime ore dalla procura di Nado Italia. In ambienti biancocelesti si fa notare che il giocatore "deve solo dare spiegazioni burocratico-regolamentari".