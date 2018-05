Lazio, De Vrij ha offerto una cena per salutare i compagni

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo l'amara serata dell'Olimpico che ha visto la Lazio perdere 3-2 e non qualificarsi alla prossima Champions League, il difensore olandese Stefan De Vrij ha offerto una cena a quelli che sono ormai i suoi ex compagni di squadra per salutare tutto lo staff biancoceleste. Lo scrive Lalaziosiamonoi.it, che spiega come il saluto del nuovo difensore dell'Inter sia iniziato intorno all'1.00 presso il ristorante 'Le Due Lune'. Tra i primi ad arrivare sul luogo d'appuntamento Felipe Anderson, Wallace e Luiz Felipe.