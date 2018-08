Lazio, Djavan Anderson: "Felice per l'esordio coi biancocelesti"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Esordio con la maglia della Lazio, ieri a Essen, per Djavan Anderson. Questo il commento gioioso dell'esterno appena arrivato in maglia biancoceleste dopo l'amichevole col Borussia Dortmund (ko per 1-0): "Felice per l'esordio con la maglia della Lazio", ha scritto su Instagram l'ex Bari.