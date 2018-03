Lazio, fase atletica ed esercitazioni nella seduta odierna

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Allenamento pomeridiano per la Lazio che, quest’oggi, al termine dei due giorni di riposo concessi da mister Simone Inzaghi, si è ritrovata presso il Centro Sportivo di Formello a partire dalle ore 15:30. Attività propriocettiva per i biancocelesti in apertura che, successivamente, hanno dato seguito al riscaldamento attraverso un’ampia fase atletica composta da percorsi ad ostacoli e da ripetute a metà campo. La seduta odierna è proseguita con delle esercitazioni sul possesso palla e si è conclusa con la consueta partitella a campo ridotto. Nella giornata di domani è previsto un allenamento pomeridiano.